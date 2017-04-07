Суд зачитав вирок у справі «торнадівців». ВІДЕО
Суд зачитав вирок у справі «торнадівців». ВІДЕО
Вирок у справі екс-бійців батальйону «Торнадо». З самого ранку, перед засіданням, в Оболонському районному суді Києва безпрецедентні заходи безпеки. Будівлю оточили кілька сотень правоохоронців. Приїхали до суду і прихильники екс-торнадівців. Усі, дванадцять підозрюваних, яких звинувачують у викраденнях, зґвалтуваннях та катуваннях мирних жителів у зоні АТО, свою провину не визнають. Подробиці у сюжеті.
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