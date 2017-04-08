Депутати пропонують заборонити аборти в Україні. ВІДЕО
Депутати пропонують заборонити аборти в Україні. ВІДЕО
Днями у парламенті зареєстрували законопроект «Про обмеження щодо проведення операцій штучного переривання вагітності» Згідно цього документу жінкам, хочуть вони цього чи ні – треба буде народжувати. Щоправда, є винятки.
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