У Бахмутці на Донеччині люди 10 місяців живуть без світла. ВІДЕО
У Бахмутці на Донеччині люди 10 місяців живуть без світла. ВІДЕО
Правозахисники Харківської правозахисної групи ось уже три роки, відвідують міста і селища так званої сірої зони. Однак кажуть у ці два населені пункти не могли потрапити дуже довго. Їх не пускали військові, казали, що дуже небезпечно. І це не дивно. Ситуація Бахмутці і Жованці чи не найгірша по всій лінії розмежування.
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