У Бахмутці на Донеччині люди 10 місяців живуть без світла. ВІДЕО

Правозахисники Харківської правозахисної групи ось уже три роки, відвідують міста і селища так званої сірої зони. Однак кажуть у ці два населені пункти не могли потрапити дуже довго. Їх не пускали військові, казали, що дуже небезпечно. І це не дивно. Ситуація Бахмутці і Жованці чи не найгірша по всій лінії розмежування.

Телеканал ЧП.INFO