Закон і порядок: правники в колонії. ВІДЕО

В першу чергу правозахисників цікавить ділянка де розташовані дисциплінарні ізолятори і приміщення камерного типу. Тут утримуються ті засуджені, які порушили певні правила перебування в виховній установі. В ізоляторах і цих камерах найбільш важкі умови перебування. Наприклад вдень складаються нари і на них не можна лежати. Самі приміщення невеличкі, засуджені фактично ізольовані. Є й інші обмеження, однак не слід забувати, що перебування тут - це покарання за порушення закону.

Телеканал ЧП.INFO