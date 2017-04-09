Закон і порядок: правники в колонії. ВІДЕО

Закон і порядок: правники в колонії. ВІДЕО

20:30 09.04.2017

В першу чергу правозахисників цікавить ділянка де розташовані дисциплінарні ізолятори і приміщення камерного типу. Тут утримуються ті засуджені, які порушили певні правила перебування в виховній установі. В ізоляторах і цих камерах найбільш важкі умови перебування. Наприклад вдень складаються нари і на них не можна лежати. Самі приміщення невеличкі, засуджені фактично ізольовані. Є й інші обмеження, однак не слід забувати, що перебування тут - це покарання за порушення закону.

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