На Харківщині двох хлопчиків вразило струмом під час ризикованого селфі. ВІДЕО

На Харківщині двох хлопчиків вразило струмом під час ризикованого селфі. ВІДЕО

08:00 10.04.2017

Повідомлення про подію надійшло до чергової частини Шевченківського відділу поліції.

За попередніми даними, діти прийшли на основну розподільну станцію електроенергії на Олексіївці для того, щоб сфотографуватися. Для більш вдалого кадру хлопці залізли на стовпи, які знаходяться під напругою в 110 тисяч вольт. Від удару струмом 13-річного хлопця відкинуло у бік, а 12-річний застряг на проводах. Обох доставили до лікарні, стан їхнього здоров'я лікарі оцінюють як тяжкий. 

На виклик виїжджала слідчо-оперативна група, правоохоронці встановили особи дітей, опитали свідків та оглянули місце події.

Інформація зареєстрована в Журналі єдиного обліку правопорушень. 

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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