Подробиці затримання банди, яка ледь не вбила бізнесмена. Оновлено (ВІДЕО)

Організатором протиправної діяльності був 47-річний мешканець Миколаєва, який вже неодноразово притягувався до відповідальності за скоєння різних злочинів та мав певний вплив у кримінальному середовищі регіону.

У 2011 році зловмисник звільнився з місць позбавлення волі по амністії та, продовживши свою протиправну діяльність, створив злочинну групу, до складу якої підібрав чоловіків, у минулому спортсменів, 26-ти, 27-ми та 39-ти років, один з яких приїхав до Миколаївщини з республіки Молдова. Організатор ретельно контролював своїх «підлеглих»: як у належному виконанні поставлених завдань, так і в побуті. Але, за наявною інформацією, учасники угрупування, попри жорстку заборону «роботодавця», систематично вживали наркотичні засоби.



Так, за попередньою інформацією, зловмисники спочатку штучно створювали проблемні ситуації для бізнесменів, залякуючи їх підпалами транспортних засобів, знищенням майна, тощо, а потім пропонували свої послуги у «вирішенні» цих питань. В іншому випадку підприємці могли взагалі залишитись без свого бізнесу. І за такими схемами злочинці діяли декілька років. Увесь цей час від їх беззаконня постраждала велика кількість громадян, більшість з яких про вчинення відносно них протиправних дій навіть не заявляли до поліції, побоюючись за своє життя.



О 05:00 ранку 06 квітня 2017 року група зловмисників намагались вчинити замовне вбивство миколаївця. Злочинці проникли на територію підприємства, розташованого у м. Миколаєві по вул. Дніпровській, в якому перебували робітники, та здійснили підпал автомобілів марки DAF разом із 33-річним власником фірми, який знаходився у салоні транспортного засобу. Оперуповноважені Управління карного розшуку ГУНП в Миколаївській області, у супроводі спецпризначенців, завадили вбивству та затримали трьох злочинців одразу після скоєння ними замаху на життя постраждалого. Виявилось, що нападники виконували замовлення мешканця Миколаєва, який, маючи із потерпілим схожий бізнес, таким чином вирішив усунути конфлікт інтересів та самого конкурента. Щоб здійснити задум, підприємець звернувся до організатора зазначеного угрупування з «діловою» пропозицією. Той повинен був ліквідувати конкурента разом із його агрофірмою, технікою та майном установи, а за це систематично отримувати частину значно покращених у майбутньому прибутків підприємства замовника.



У той же день поліцейські затримали і організатора злочину. Замовник наразі переховується від правоохоронців, його місцезнаходження встановлюється.



Під час санкціонованих судом обшуків, які були одночасно проведені у декількох місцях, поліцейські виявили та вилучили бойові пістолети, набої до них, гранату "РГД-5", димову гранату «РДГ-2Ч» та спецзасоби. Вилучене направлено на дослідження до НДЕКЦ МВС України.

Четверо підозрюваних були затримані слідчими Слідчого Управління ГУНП в Миколаївській області у порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Встановлюються інші учасники злочинної діяльності групи, а також перевіряється причетність затриманих до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень не тільки на території Миколаївського регіону, а й інших областей України.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області