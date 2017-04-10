Сутенера міжнародного масштабу затримано в одеськом аеропорті (ВІДЕО)

Сутенера міжнародного масштабу затримано в одеськом аеропорті (ВІДЕО)

10:02 10.04.2017

Чоловік займався підбором, вербовкою та переправкою молодих одеситок за кордон з метою подальшої сексуальної експлуатації.

Поліцейські затримали 20-річного жителя Полтавської області на гарячому - при спробі вивозу двох громадянок України до Об’єднаних Арабських Еміратів.

Встановлено, що, використовуючи уразливий стан двох дівчат віком 26 та 27 років, чоловік завербував їх та намагався переправити до міста Дубаї, пообіцявши від 8 до 10 тисяч доларів США на місяць.

Також поліцейські з’ясували, що даний громадянин завербував ще двох дівчат віком 20 та 24 роки, яких планував переправити до Туреччини з метою подальшої сексуальної експлуатації в нічних закладах Кіпру.

За даними фактами розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України. Правопорушника затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Зараз тривають невідкладні слідчі дії. Встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

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