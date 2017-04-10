У Миколаєві спалахнула будівля кондитерського цеху. ВІДЕО
У Миколаєві спалахнула будівля кондитерського цеху. ВІДЕО
10 квітня близько 4 години ранку до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області надійшло повідомлення від очевидців про пожежу кондитерського цеху «Сластена» за адресою вул. Південна Інгульского району м. Миколаєва.
На місце події було направлено черговий караул 4 Державної пожежно-рятувальної частини у складі двох відділень. По прибуттю було встановлено, що горить дах цеху та є загроза перекидання вогню на поряд розташовані багатоповерхові житлові будинки. Керівником гасіння пожежі було вирішено присвоїти підвищений номер виклику та залучити оперативно-рятувальні відділення 1, 2 та 3 ДПРЧ. Також для підвозу та заміни кисневих балонів для апаратів на стиснутому повітрі, залучено автомобіль рукавного газодимозабезпечення (АРГЗ) частини технічної служби аварійно-рятувального загону спеціального призначення.
Завдяки оперативним діям рятувальників о 05:25 загорання було локалізовано та ліквідовано о 06:10 на площі 150 м кв.
Від Головного управління ДСНС України у Миколаївській області на пожежі біло задіяно сім одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 30 чоловік особового складу.
Причина пожежі встановлюється.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Миколаївській області
|
10.04.2017 | 14:00
|
10.04.2017 | 10:02
|
10.04.2017 | 09:44
|
10.04.2017 | 08:00
|
09.04.2017 | 21:30
|
09.04.2017 | 20:30
|
09.04.2017 | 20:00
|
09.04.2017 | 19:30
|
08.04.2017 | 22:30
|
08.04.2017 | 21:30
|
08.04.2017 | 20:30
|
08.04.2017 | 19:30
|
08.04.2017 | 19:00
|
07.04.2017 | 23:45
|
07.04.2017 | 23:15
|
07.04.2017 | 22:45
-
- 1 з 741
- ››