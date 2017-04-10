В Україні активісти знову блокують роботу російських банків. ВІДЕО
В Україні активісти знову блокують роботу російських банків. ВІДЕО
На вулиці Володимирській у Києві біля центрального відділення «Сбербанку» активісти розпочали безстрокову акцію протесту. Цього разу активісти вимагають повного закриття роботи всіх російських банків в Україні. Заблоковано й роботу відділення «Сбербанку» у Харкові. Щоправда там мирною акція протесту здається все менше. Близько 15.00 години між активістами та поліцією виникли сутички.
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