У Полтаві активісти заблокували міськраду. ВІДЕО

Активісти від самого ранку заблокували вхід до міської ради. Працівники установи не можуть потрапити на роботу. До будівлі активісти впустили лише рятувальників та прибиральниць. Люди вимагають від мера Олександра Мамая провести позачергову сесію. Все через масові заворушення, що стались 5 квітня.

Телеканал ЧП.INFO