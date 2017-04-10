У Полтаві активісти заблокували міськраду. ВІДЕО

У Полтаві активісти заблокували міськраду. ВІДЕО

20:15 10.04.2017

Активісти від самого ранку заблокували вхід до міської ради. Працівники установи не можуть потрапити на роботу. До будівлі активісти впустили лише рятувальників та прибиральниць. Люди вимагають від мера Олександра Мамая провести позачергову сесію. Все через масові заворушення, що стались 5 квітня.

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