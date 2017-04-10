В Одесі побились прихильники Росії і націоналісти. ВІДЕО

Сотні активістів вийшли до пам’ятника невідомому матросу в парку Шевченка відзначити 73 річницю звільнення міста від фашистських загарбників. Там вже перебувало пару десятків проросійських активістів. Деякі очевидці були шоковані побаченим. Адже в голові не вкладається, що після анексії Криму та військового конфлікту на Донбасі, є ще люди які у відкриту підтримують Російську Федерацію та називають усіх незгодних фашистами. Усе це дійство охороняли поліцейські. Та все ж таки перепалки між людьми виникали. Так в якийсь момент в оточення прихильників усього російського потрапило декілька націоналістів. Розпочалась бійка. Правоохоронці не розбирали у кого, які позиції і найбільш агресивних затримали та відвезли до управління поліції. Відомо про затримання принаймні 15 людей.

Телеканал ЧП.INFO