У Маріуполі водій позашляховика збив велосипедиста. ВІДЕО

У Маріуполі водій позашляховика збив велосипедиста. ВІДЕО

21:15 10.04.2017

На проспекті Будівельників у Маріуполі велосипед опинився під колесами позашляховика. Велосипедиста з серйозною травмою ноги забрали до лікарні. У причинах ДТП розбираються правоохоронці.

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