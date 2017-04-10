Таємниці справи Станіслава Сербаєва. ВІДЕО

Понад місяць дружина самотужки розшукувала, хто і куди забрав її чоловіка. Зрештою знайшла його аж у столичному СІЗО. Станіслава Сербаєва підозрювали у викраденні 76-річного мешканця Києва Миколи Шевченка.

Телеканал ЧП.INFO