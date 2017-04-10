Українські артисти незадоволені новими умовами роботи. ВІДЕО
Українські артисти незадоволені новими умовами роботи. ВІДЕО
Українські театрали вкотре заявляють про те, що їхні права, ніби то, обмежують. Вважають закон, про запровадження контрактної форми роботи в культурній сфері антиконституційним. Президент підписав його ще рік тому. Документ передбачає, що усі театрали без винятку працюватимуть не за, так званими, «вічними» трудовими угодами а за короткостроковими – від півтора до трьох років. Артисти зазначають, що тепер навіть слова сказати у бік керівництва не можуть адже будь-яка сварка може стати приводом для звільнення. До слова деяких артистів, після вступу у силу нового закону, уже звільнили.
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