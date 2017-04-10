Українські артисти незадоволені новими умовами роботи. ВІДЕО

Українські театрали вкотре заявляють про те, що їхні права, ніби то, обмежують. Вважають закон, про запровадження контрактної форми роботи в культурній сфері антиконституційним. Президент підписав його ще рік тому. Документ передбачає, що усі театрали без винятку працюватимуть не за, так званими, «вічними» трудовими угодами а за короткостроковими – від півтора до трьох років. Артисти зазначають, що тепер навіть слова сказати у бік керівництва не можуть адже будь-яка сварка може стати приводом для звільнення. До слова деяких артистів, після вступу у силу нового закону, уже звільнили.

Телеканал ЧП.INFO