У Києві поліцейський «погорів» на хабарі у $10 тис. ВІДЕО

У Києві на хабарі затримали слідчого Печерського управління поліції. Від підозрюваної у шахрайстві він вимагав 10 тисяч доларів. У стільки оцінив закриття кримінального провадження.

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Телеканал ЧП.INFO