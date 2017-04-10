У Києві зросла кількість квартирних крадіжок. ВІДЕО
У Києві зросла кількість квартирних крадіжок. ВІДЕО
У столиці від початку 2017 року зафіксували майже 1000 квартирних крадіжок. Найбільша їх кількість: у Дніпровському, Дарницькому, Солом’янському та Оболонському районах, - повідомляють у поліції охорони Києва.
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