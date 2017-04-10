У Києві зросла кількість квартирних крадіжок. ВІДЕО

У столиці від початку 2017 року зафіксували майже 1000 квартирних крадіжок. Найбільша їх кількість: у Дніпровському, Дарницькому, Солом’янському та Оболонському районах, - повідомляють у поліції охорони Києва.

Телеканал ЧП.INFO