На Донеччині СБУ затримала шпигуна теругруповання "ДНР" (ВІДЕО)

Колишнього бойовика терористичної організації «ДНР», який шпигував на користь російських спецслужб, затримала у районі проведення антитерористичної операції Служба безпеки України спільно з Нацполіцією.

Уродженець Донбасу у 2014 році приєднався до одного з бандформувань терористів. Згодом, побоюючись відповідальності за свою протиправну діяльність, він виїхав до Росії, де отримав російське громадянство за спрощеною процедурою.

Не зумівши за станом здоров’я влаштуватися контрактником до російської армії, зловмисник у 2017 році повернувся на тимчасово окуповані території. Тут він також намагався приєднатися до НЗФ, проте отримав від російських спецслужб більш вигідну пропозицію – за «непогані» гроші шпигувати проти власної Батьківщини.

Співробітники СБ України затримали бойовика-шпигуна, коли той прибув до Торецька на Донеччині із завданням збирати інформацію, що мала нашкодити силам АТО.

Вирішується питання щодо відкриття поліцією кримінального провадження за ст. 256 та 260 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ