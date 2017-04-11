В Енергодарі машина врізалася у дерево. Є постраждалі. ВІДЕО
В Енергодарі машина врізалася у дерево. Є постраждалі. ВІДЕО
Аварія трапилася на одному із перехресть – жигулі зачепив Опель, а потім врізався у дерево. Свідки кажуть – швидкість Жигулів була чималою. В старенькій машині окрім 40річного водія сидів ще і пасажир. Удар був такої сили, що їх довелося витягувати із салону рятувальникам.
І не лише це в огляді ДТП:
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