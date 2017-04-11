У Києві з ножем напали на водія тролейбуса. ВІДЕО

У Києві з ножем напали на водія тролейбуса. ВІДЕО

07:20 11.04.2017

На проспекті Свободи в Києві у тролейбус №24 зайшов чоловік з ножем та напав на водія. Один раз штрикнув його по руці і викрав мобільний телефон. Та не встиг розбійник покинути тролейбус, як на місці уже були поліцейські.  Нападника затримали.

І не лише це. Також в огляді надзвичайних подій дивіться…

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