У Києві з ножем напали на водія тролейбуса. ВІДЕО
У Києві з ножем напали на водія тролейбуса. ВІДЕО
На проспекті Свободи в Києві у тролейбус №24 зайшов чоловік з ножем та напав на водія. Один раз штрикнув його по руці і викрав мобільний телефон. Та не встиг розбійник покинути тролейбус, як на місці уже були поліцейські. Нападника затримали.
І не лише це. Також в огляді надзвичайних подій дивіться…
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