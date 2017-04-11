Поліцейські збили пенсіонера-велосипедиста. ВІДЕО

Реформа поліції розпочалася зміною як уніформи, так і службових транспортних засобів. Молодих поліцейських посадили в лискучі новесенькі «Prius'и». Картинка вийшла гарна. Та біда почалася, коли правоохоронці сіли за кермо. У перші місяці стрічка новин буквально рясніла повідомленнями про патрульних, які втрапили в ДТП. Тоді десятки розбитих «Prius'ів» сховали, домовилися закупити нові, а працівників поліції краще навчити водінню. Однак і до сьогодні ДТП з полісменами далеко не рідкість.

Телеканал ЧП.INFO