Поліцейські збили пенсіонера-велосипедиста. ВІДЕО
Поліцейські збили пенсіонера-велосипедиста. ВІДЕО
Реформа поліції розпочалася зміною як уніформи, так і службових транспортних засобів. Молодих поліцейських посадили в лискучі новесенькі «Prius'и». Картинка вийшла гарна. Та біда почалася, коли правоохоронці сіли за кермо. У перші місяці стрічка новин буквально рясніла повідомленнями про патрульних, які втрапили в ДТП. Тоді десятки розбитих «Prius'ів» сховали, домовилися закупити нові, а працівників поліції краще навчити водінню. Однак і до сьогодні ДТП з полісменами далеко не рідкість.
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