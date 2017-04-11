У Вінниці поліція затримала вкрай небезпечну банду квартирних крадіїв (ВІДЕО)

Працівники карного розшуку Вінницького відділу поліції в ході відпрацювання обласного центру з метою запобігання майновим злочинам затримали групу квартирних крадіїв після вчинення ними крадіжки з домоволодіння вінничанки.

Троє злодіїв пересувалися на автомобілі «ВАЗ-21099». Після затримання у зловмисників вилучені викрадені золоті вироби, коштовності,та злочинне знаряддя – відмички, викрутки, засоби для пошкодження замків, рації.

До будинку потерпілої злодії зайшли вранці, скориставшись відсутністю господині. Зламали замок та винесли коштовності. Злочинці навіть не встигли від’їхати від будинку, як були затримані працівниками поліції.

Автомобіль вилучено та поміщено на арештмайданчик.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Юрія Педоса, злочинна група певний час перебувала в полі зору вінницьких оперативників. Усі троє затриманих місцеві жителя, раніше відбували покарання за тяжкі та особливо тяжкі злочини – один з них був засуджений за вчинення вбивства та розбій, подільники – за майнові злочини, вбивство з необережності та злочин, пов'язаний з незаконним обігом наркотиків.

Наразі члени злочинної групи затримані в процесуальному порядку. За вчинення крадіжки з проникненням в житло відповідно до ч.3 ст.185 КК України їм загрожує до шести років ув’язнення. Вирішується питання про їх арешт.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області