У Києві затримали налюда-вбивцю, який ще й відрізав жертві вуха. ВІДЕО

Тіло 44-річної жінки у ванній кімнаті виявила господиня квартири, коли повернулась із чотириденної поїздки. Вона викликала лікарів, які констатували смерть. На тілі потерпілої лікарі виявили ножові поранення та відсутність обох вух.

На місце виїхала слідчо-оперативна група Святошинського управління поліції. Після огляду помешкання правоохоронці виявили у рукомийнику ймовірне знаряддя злочину – кухонний ніж. Речовий доказ направили на експертне дослідження.

Правоохоронці встановили, що в квартирі також проживає 42-річний син господині. Чоловік періодично приводив свою подругу, яка згодом почала жити з ним. Співмешканці зловживали спиртними напоями. У той день між чоловіком та жінкою виник конфлікт.

На момент затримання підозрюваний перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Пояснити, що стало причиною вбивства, не зміг. Чоловік лише зазначив, що відрізані вуха він викинув із балкону.

Саме на вулиці, поруч із будинком, правоохоронці знайшли та вилучили фрагмент людського тіла.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві