У Сумах озброєний "до зубів" чоловік пішов "війною" на сусіда (ВІДЕО)

До чергової частини Сумського відділу поліції надійшло телефонне повідомлення від 38-річного громадянина. Чоловік розповів, що його сусід кидається на нього з предметом, схожим на автомат, погрожує вбивством, до того ж, ще й кинув йому на подвір’я гранату.

Правоохоронці негайно прибули на виклик, і затримала нетверезого 50-річного сусіда заявника, що проживає поруч.

«Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 129 «Погроза вбивством» Кримінального кодексу України, - коментує начальник Сумського відділу поліції Павло Карабута. – Під час огляду місця події поліція вилучила у зловмисника та направила на дослідження зареєстрований мисливський карабін калібру 7,62 мм, велику кількість набоїв до нарізної зброї калібру 7,62 мм армійського зразка, та патрони калібру 9 мм. За результатами експертизи буде прийняте рішення про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років».

Крім того, правоохоронці виявили і вилучили у зловмисника ще й кілька петард великої потужності, одну з яких він і справді підірвав, залякуючи вбивством свого сусіда.

Слідство триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області