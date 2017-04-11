СБУ затримала бойовика "ЛНР", який приїхав лікуватися у Запоріжжя (ВІДЕО)

СБУ затримала бойовика "ЛНР", який приїхав лікуватися у Запоріжжя (ВІДЕО)

10:08 11.04.2017

Бойовика одного із незаконних збройних угруповань терористичної організації «ЛНР» затримала у Запоріжжі Служба безпеки України.

21-річний уродженець Донбасу брав активну участь у збройному протистоянні силам АТО, у тому числі під Дебальцевим. Також він підозрюється у скоєнні низки інших тяжких злочинів.

До Запоріжжя терорист прибув на початку квітня на лікування, оскільки за його словами на тимчасово окупованих територіях ліки або відсутні, або вони коштують дуже великих грошей.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Затриманому повідомлено про підозру.

Тривають оперативно-слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

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СБУ затримала бойовика "ЛНР", який приїхав лікуватися у Запоріжжя (ВІДЕО)
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