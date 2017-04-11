В Одесі кілька годин палав причал та одразу 15 дачних будинків (ВІДЕО)

В Одесі кілька годин палав причал та одразу 15 дачних будинків (ВІДЕО)

12:20 11.04.2017

11 квітня о 04:22 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що виникла пожежа на причалі № 133 товариства рибалок-любителів «Зелений мис» по вул. Дача Ковалевського.

До місця виклику о 04:40 прибули перші два пожежно-рятувальних відділення 6-ї державної пожежно-рятувальної частини. На час прибуття підрозділів вогнем були охоплені 15 дачних будинків різної поверховості на загальній площі приблизно 1000 кв. м. Існувала загроза швидкого розповсюдження вогню та вибухів газових балонів. За підвищеним номером виклику до місця було спрямовано додаткові відділення.

Були створені дві бойові ділянки для гасіння пожежі та захисту сусідніх будинків. Гасіння пожежі ускладнювалось щільністю забудови, наявністю легкогорючих дерев’яних та метало-пластикових матеріалів, відсутністю під’їздів до моря для забору води. Підвіз води до місця пожежі здійснювався пожежними автоцистернами та було організовано подачу води з моря, за допомогою мотопомпи.

Пожежа о 07:00 була локалізована та о 07:30 ліквідована. Внаслідок пожежі вогнем знищено 15 дачних будинків та пошкоджено майно, яке розташовувалось на території причалу № 133. Під час самостійного гасіння вогню отримав опіки рук господар одного із дачних будинків.

До ліквідації пожежі підрозділи залучались по підвищеному номеру виклику «Пожежа РАНГ-2» у складі 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 70 чоловік особового складу.

За матеріалами прес-служби ДСНС в Одеській області

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