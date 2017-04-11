Поліція встановлює особу чоловіка, що стріляв під час заворушень у Полтаві (ВІДЕО)

Поліція встановлює особу чоловіка, що стріляв під час заворушень у Полтаві (ВІДЕО)

22:00 11.04.2017

Нагадаємо, що оперативні працівники та слідчі реалізують ряд процесуальних заходів, а також опрацьовують значний масив інформації, збір та аналіз якої здійснюється цілодобово.

З масиву зібраної інформації встановлено, що 5-го квітня, під час конфлікту на вулиці Соборності у Полтаві, невідома особа здійснювала постріли з предмета, схожого на пістолет.

Чоловіка у бронежилеті зафіксували деякі відеокамери.

Працівники поліції звертаються до очевидців події, які бачили чи знають чоловіка, який здійснював постріли, або бачили на місці конфлікту інших людей зі зброєю, повідомити та надати всю наявну інформацію до Полтавського відділу поліції (Полтава, вулиця Сковороди, 2-б), за телефонами – (0532) 51-77-55, на безкоштовну лінію «102», або будь-яким іншим зручним способом.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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