Подробиці з місця потужного вибуху у центрі Києва. ВІДЕО

Вибиті шибки та пошкоджені фасади будинків. Це все що нагадує про нічний вибух у центрі Києва - на вулиці Володимирській. Він пролунав близько опівночі просто у кварталі від Головного управління Нацполіції у столиці. Біля місця вибуху – офіси, а на першому поверсі – кілька ресторанів. Вибуховою хвилею винесло вікна через дорогу - в інституті археології. Подробиці у сюжеті.

Телеканал ЧП.INFO