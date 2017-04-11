Подробиці з місця потужного вибуху у центрі Києва. ВІДЕО
Подробиці з місця потужного вибуху у центрі Києва. ВІДЕО
Вибиті шибки та пошкоджені фасади будинків. Це все що нагадує про нічний вибух у центрі Києва - на вулиці Володимирській. Він пролунав близько опівночі просто у кварталі від Головного управління Нацполіції у столиці. Біля місця вибуху – офіси, а на першому поверсі – кілька ресторанів. Вибуховою хвилею винесло вікна через дорогу - в інституті археології. Подробиці у сюжеті.
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