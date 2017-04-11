В Києві спалили автомобіль журналістки. ВІДЕО

У Києві посеред ночі невідомі спалили автомобіль журналістці та громадській активістці Валентині Аксьоновій. Про це жінка написала на своїй сторінці у Facebook. Зазначила, що мікроавтобус був припаркований біля будинку. Підозрює, що зловмисники використали для підпалу «коктейлі молотова». Окрім того Валентина переконана, що зазіхнули на її майно через професійну діяльність. Адже вона неодноразово ставала на шляху великих забудовників і заважала їм знищувати ліси та парки для зачищення місць під будівництво висоток.

Телеканал ЧП.INFO