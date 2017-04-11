На перехресті не розминулись маршрутка та легковик. Є постраждалі. ВІДЕО
На перехресті не розминулись маршрутка та легковик. Є постраждалі. ВІДЕО
Нічна аварія в Деснянському районі столиці. На перехресті двох проспектів - Ватутіна та Маяковського – не змогли розминутися легковик та маршрутка. Водій автомобіля переконаний, що саме кермувальник жовтого «Богдана» проігнорував правила і спровокував ДТП.
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