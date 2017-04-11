У поліції розповіли, чому нагородили вбивцю грабіжника. ВІДЕО
У поліції розповіли, чому нагородили вбивцю грабіжника. ВІДЕО
Гучний і знаковий прецедент в Україні - замість обвинувачення нагорода. Правоохоронці відзначили чоловіка, який вбив грабіжника. Пан Сергій захищав свою сім`ю, свою домівку, від озброєної банди, яка увірвалася до будинку. Чоловік спочатку зробив попереджувальний постріл з своєї рушниці, а потім змушений був випустити кулю в одного зі злодіїв. У Міністерстві внутрішніх справ чоловіка назвали відважним. Адже, він не тільки захистив своїх рідних, відстояв своє майно, але і мимоволі допоміг викрити особливо небезпечну банду розбійників із Російської Федерації. За все це пану Сергію подякували у МВС - подарували іменний годинник та відзначили грамотою.
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