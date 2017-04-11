Мати тримала 2,5 роки власного сина у будинку. ВІДЕО

Материнська любов – це найсвітліше та найчистіше почуття. Своє чадо мати намагається оберегти від усього на світі. Та інколи навіть такі обійми стають задушливими. І хто тоді вбереже дитину від власної неньки? На Тернопільщині жінка понад 2,5 роки тримала свого сина-підлітка у будинку. Він майже нікуди не виходив та ні з ким не спілкувався.

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Телеканал ЧП.INFO