Арсен Аваков опублікував вражаючу статистику розкриття злочинів. ВІДЕО

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков уже взяв за правило радувати своїх підписників у Facebook статистикою розкриття злочинів. Два місяці тому він опублікував дані за 2016 рік, як тут знову знайшов привід похвалити своїх підлеглих. Вважає, що позитивна динаміка у першому кварталі 2017 року у порівняні з аналогічним періодом минулого року повинна бути відома кожному. Судячи із цифр у його графіці поліцейські таки насправді у цьому році перевершили самі себе. Детальніше, дивіться у сюжеті.

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