З’явилися нові подробиці жорстокого побиття школярки у Чернігові. ВІДЕО
З’явилися нові подробиці жорстокого побиття школярки у Чернігові. ВІДЕО
Хто припинив жахливе знущання однолітків над дівчиною у Чернігові дивіться у випуску «Надія є!»
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