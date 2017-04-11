Суд відсторонив від роботи поліцейського, який у погоні застрелив чоловіка. ВІДЕО
Суд відсторонив від роботи поліцейського, який у погоні застрелив чоловіка. ВІДЕО
Голосіївський суд Києва. Засідання у резонансній справі поліцейського Сергія Олійника, який застрелив хлопця під час погоні. Сам Олійник з журналістами не спілкується. А от водій «БМВ» навпаки, вперше за багато місяців пішов на контакт з пресою. Запевняє, - їхав зі швидкістю 100 кілометрів на годину, аж ніяк не 180, як свідчить поліцейський. А тієї ночі, тікав від правоохоронців
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