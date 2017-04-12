На Рівненщині ймовірного винуватця смертельної ДТП шукає поліція. ВІДЕО

Один чоловік травмований та один загинув. Це ті, хто були в салоні червоних Жигулів, а от водія легковика Nissan на місці трагедії ні швидка, ні патрульні не знайшли. Чоловік покинув свою автівку та зник. У поліції кажуть – швидше за все, що саме він винуватець смертельної аварії.

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Телеканал ЧП.INFO