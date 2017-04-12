На Харківщині поліцейські затримали автомобіль з арсеналом зброї. ВІДЕО
На Харківщині поліцейські затримали автомобіль з арсеналом зброї. ВІДЕО
На посту «Пісочин» працівниками групи швидкого реагування, батальйону «Харків» спільно з працівниками Управління карного розшуку, Управління превентивної діяльності ГУНП, СБУ був виявлений автомобіль «Форд», в якому знаходились набої та гранати.
За кермом перебував 39-річний чоловік, у салоні – 35, 56 та 49-річні пасажири у військовій формі.
З автомобіля вилучено набої різного калібру, гранати «Ф-1», «РГД-5», постріли для підствольних гранатометів.
На місці працює слідчо-оперативна група, перевірка триває. Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до 7 років тюремного ув’язнення.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області
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