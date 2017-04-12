На Харківщині поліцейські затримали автомобіль з арсеналом зброї. ВІДЕО

На Харківщині поліцейські затримали автомобіль з арсеналом зброї. ВІДЕО

09:20 12.04.2017

На посту «Пісочин» працівниками групи швидкого реагування, батальйону «Харків» спільно з працівниками Управління карного розшуку, Управління превентивної діяльності ГУНП, СБУ був виявлений автомобіль «Форд», в якому знаходились набої та гранати.

За кермом перебував 39-річний чоловік, у салоні – 35, 56 та 49-річні пасажири у військовій формі.

З автомобіля вилучено набої різного калібру, гранати «Ф-1», «РГД-5», постріли для підствольних гранатометів.

На місці працює слідчо-оперативна група, перевірка триває. Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 7 років тюремного ув’язнення.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
На Харківщині поліцейські затримали автомобіль з арсеналом зброї. ВІДЕО
На Харківщині поліцейські затримали автомобіль з арсеналом зброї. ВІДЕО
12.04.2017 | 09:20
На Рівненщині ймовірного винуватця смертельної ДТП шукає поліція. ВІДЕО
На Рівненщині ймовірного винуватця смертельної ДТП шукає поліція. ВІДЕО
12.04.2017 | 06:30
Суд відсторонив від роботи поліцейського, який у погоні застрелив чоловіка. ВІДЕО
Суд відсторонив від роботи поліцейського, який у погоні застрелив чоловіка. ВІДЕО
11.04.2017 | 23:15
З’явилися нові подробиці жорстокого побиття школярки у Чернігові. ВІДЕО
З’явилися нові подробиці жорстокого побиття школярки у Чернігові. ВІДЕО
11.04.2017 | 22:45
Арсен Аваков опублікував вражаючу статистику розкриття злочинів. ВІДЕО
Арсен Аваков опублікував вражаючу статистику розкриття злочинів. ВІДЕО
11.04.2017 | 22:15
Поліція встановлює особу чоловіка, що стріляв під час заворушень у Полтаві (ВІДЕО)
Поліція встановлює особу чоловіка, що стріляв під час заворушень у Полтаві (ВІДЕО)
11.04.2017 | 22:00
Мати тримала 2,5 роки власного сина у будинку. ВІДЕО
Мати тримала 2,5 роки власного сина у будинку. ВІДЕО
11.04.2017 | 21:45
У поліції розповіли, чому нагородили вбивцю грабіжника. ВІДЕО
У поліції розповіли, чому нагородили вбивцю грабіжника. ВІДЕО
11.04.2017 | 21:15
На перехресті не розминулись маршрутка та легковик. Є постраждалі. ВІДЕО
На перехресті не розминулись маршрутка та легковик. Є постраждалі. ВІДЕО
11.04.2017 | 20:45
В Києві спалили автомобіль журналістки. ВІДЕО
В Києві спалили автомобіль журналістки. ВІДЕО
11.04.2017 | 20:15
Подробиці з місця потужного вибуху у центрі Києва. ВІДЕО
Подробиці з місця потужного вибуху у центрі Києва. ВІДЕО
11.04.2017 | 19:45
В Одесі кілька годин палав причал та одразу 15 дачних будинків (ВІДЕО)
В Одесі кілька годин палав причал та одразу 15 дачних будинків (ВІДЕО)
11.04.2017 | 12:20
СБУ затримала бойовика "ЛНР", який приїхав лікуватися у Запоріжжя (ВІДЕО)
СБУ затримала бойовика "ЛНР", який приїхав лікуватися у Запоріжжя (ВІДЕО)
11.04.2017 | 10:08
У Сумах озброєний "до зубів" чоловік пішов "війною" на сусіда (ВІДЕО)
У Сумах озброєний "до зубів" чоловік пішов "війною" на сусіда (ВІДЕО)
11.04.2017 | 09:24
У Києві затримали налюда-вбивцю, який ще й відрізав жертві вуха. ВІДЕО
У Києві затримали налюда-вбивцю, який ще й відрізав жертві вуха. ВІДЕО
11.04.2017 | 08:42
У Вінниці поліція затримала вкрай небезпечну банду квартирних крадіїв (ВІДЕО)
У Вінниці поліція затримала вкрай небезпечну банду квартирних крадіїв (ВІДЕО)
11.04.2017 | 08:22

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Геня Самборська
Член Європейського Інституту Сімейної Освіти
Аборт – це не право жінки, це смертна кара ненародженої дитини
07.04.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Дискриминация и трудовой кодекс
30.03.2017
Олександр Охрименко
Президент Українського аналітичного центру
Сбербанк и все о чем не говорят наши политики
29.03.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Активісти розпочали другу хвилю блокування Сбєрбанку. Чи підтримуєте ви цю акцію?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.