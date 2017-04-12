Затриманого у Києві злодія в законі "Вало" видворили до Туреччини (ВІДЕО)

Затриманого у Києві злодія в законі "Вало" видворили до Туреччини (ВІДЕО)

11:00 12.04.2017

46-річний уродженець Грузії прибув в Україну в лютому цього року і планував створити злочинне угрупування, члени якого б "спеціалізувалися" на угонах елітних авто та крадіжках із квартир заможних громадян.

У Києві під час проведення профілактичних заходів, спрямованих на стабілізацію криміногенної обстановки та протидії діяльності організованих злочинних груп, оперативники затримали Валіко Мжавія, уродженця Грузії, який у кримінальному середовищі має статус "злодій у законі". Чоловік уже був кілька разів засуджений, у тому числі за вчинення умисного вбивства, за що майже 15 років провів у місцях позбавлення волі.

Співробітники відділу боротьби з організованою злочинністю управління карного розшуку столичного главку встановили, що "авторитет" упродовж останніх двох місяців проживав у київських орендованих квартирах та постійно підтримував зв'язок і зустрічався з представниками злочинного середовища.

«За оперативною інформацією, Валіко Мжавія мав намір створити злочинну групу, фігуранти якої мали приїхати на Україну із іншої держави. Члени банди планували викрадати елітні іномарки та займатися крадіжками із квартир. Крім того, він хотів структуризувати «роботу» інших злочинних угрупувань таким чином, аби мати прибуток від їх діяльності», - розповів начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Окрім цього, "злодій в законі" хотів поширити свій вплив на кримінальні процеси не лише в столиці, а й в інших регіонах. "Вало" також підтримував та заохочував збереження і розвиток злочинних традицій, аби залучити до злочинної діяльності якомога більше молоді.

Сьогодні Валіко Мжавія видворили до Стамбулу та заборонили в'їзд на територію України.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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