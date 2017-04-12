У Києві поліція затримала розбійника, який з ножем напав на жінку (ВІДЕО)

У Києві поліція затримала розбійника, який з ножем напав на жінку (ВІДЕО)

15:40 12.04.2017

До чергової частини Деснянського управління звернулася адміністратор розважального закладу, яка розповіла: кілька днів тому, коли вона знаходилася на робочому місці на вулиці Шолом Алейхема, невідомий чоловік під погрозою ножа забрав із каси 4000 гривень і мобільний телефон.

Під час відпрацювання інформації дільничні офіцери поліції Деснянського району встановили причетність до злочину місцевого мешканця, 1981 року народження. Чоловік працював вантажником в одному із магазинів неподалік від місця скоєння злочину, раніше не судимий. При огляді в кишені куртки затриманого дільничні офіцери виявили мобільний телефон потерпілої. Гроші чоловік встиг витратити на власні потреби.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Чоловік перебуває під домашнім арештом.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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