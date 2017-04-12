На Київщині люди на кілька годин перекрили залізницю. ВІДЕО
На Київщині люди на кілька годин перекрили залізницю. ВІДЕО
Близько 100 людей перекрило рух поїздів на залізниці в Баришівці. Кажуть – стоятимуть доки їх не буде почуто та не буде зроблено реальних кроків керівництвом «Укрзалізниці» для вирішення проблеми. Обіцянкам, кажуть, не вірять. Бо ж не вперше скаржаться. Раніше вже писали листи до керівництва «Укрзалізниці», дзвонили на гарячу лінію, однак все марно. Тепер вирішили діяти радикально.
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