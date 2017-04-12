Озвучили причини вибуху на шахті «Степова». ВІДЕО
Озвучили причини вибуху на шахті «Степова». ВІДЕО
Розслідування трагедії на шахті «Степова» у Львівській області триває. Віце-прем`єр Геннадій Зубко основною передумовою вибуху назвав… недостатнє провітрювання. Утім, як з’ясувалося, це далеко не єдине порушення охорони праці на цій шахті.
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