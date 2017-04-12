У Запоріжжі активісти відстежують педофілів. ВІДЕО
У Запоріжжі активісти відстежують педофілів. ВІДЕО
У Запоріжжі громадські активісти виклали у мережу відео та фото того як вони нібито вивели на чисту воду 25-ти річного чоловіка, який розбещував неповнолітніх. Через мережу Інтернет чоловік знайомився з хлопчиками, починав переписку з ними,а згодом пропонував інтим.
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