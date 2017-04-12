На Київщині поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві журналіста. ВІДЕО
На Київщині поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві журналіста. ВІДЕО
Імовірний вбивця журналіста постане перед судом. Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві журналіста Василя Сергієнка. Два роки тому його викрали біля власного дому у Корсунь-Шевченківському на Черкащині. А вже наступного дня його тіло знайшли у смітнику в лісі за 15 кілометрів від міста. Згодом правоохоронці вийшли на слід трьох підозрюваних. Їх затримали і чоловіки вже дають свідчення у суді. А тепер у руки поліцейським попався останній із підозрюваних. Він переховувався у Васильківському районі на Київщині.
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