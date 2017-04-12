У смерті породіллі на Житомирщині родичі звинувачують медиків. ВІДЕО
У смерті породіллі на Житомирщині родичі звинувачують медиків. ВІДЕО
Родичі померлою вимагають, аби винних у її смерті покарали якнайшвидше, в усьому звинувачують медиків. У лікарні ж лише розводять руками, кажуть - співчувають. Робили все аби врятувати жінку.
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