Аварія у Києві. «Honda» знесла електроопору, яка впала на «Mazda». ВІДЕО

Аварія у Києві. «Honda» знесла електроопору, яка впала на «Mazda». ВІДЕО

22:15 12.04.2017

На Набережному шосе у Києві подвійна аварія на чотири автомобілі. ДТП серйозна і обстановка на дорозі ще довго залишалась небезпечною через електроопору, яке зніс автомобіль «Honda».

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