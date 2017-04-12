Аварія у Києві. «Honda» знесла електроопору, яка впала на «Mazda». ВІДЕО
Аварія у Києві. «Honda» знесла електроопору, яка впала на «Mazda». ВІДЕО
На Набережному шосе у Києві подвійна аварія на чотири автомобілі. ДТП серйозна і обстановка на дорозі ще довго залишалась небезпечною через електроопору, яке зніс автомобіль «Honda».
|
12.04.2017 | 21:45
|
12.04.2017 | 21:15
|
12.04.2017 | 20:45
|
12.04.2017 | 20:15
|
12.04.2017 | 19:45
|
12.04.2017 | 15:40
|
12.04.2017 | 11:00
|
12.04.2017 | 09:20
|
12.04.2017 | 06:30
|
11.04.2017 | 23:15
|
11.04.2017 | 22:45
|
11.04.2017 | 22:15
|
11.04.2017 | 22:00
|
11.04.2017 | 21:45
|
11.04.2017 | 21:15
|
11.04.2017 | 20:45
-
- 1 з 744
- ››