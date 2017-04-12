Чоловіка лупцювали та вибивали зізнання у відділку поліції Тернополя. ВІДЕО
Чоловіка лупцювали та вибивали зізнання у відділку поліції Тернополя. ВІДЕО
Вибивають зізнання у відділку поліції: одягають кайданки і лупцюють. У соціальній мережі стало відомо про побиття чоловіка поліцейськими у Тернополі. Надав розголосу цьому інциденту місцевий житель. Кадри з травмами, синцями на руках та під оком, він як доказ, додав у своєму пості. Тим часом, запис у соцмережі почав миттєво поширюватися. Того ж дня, того ж вечора, десь за годину, на нього відреагувала Уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська.
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