Чоловіка лупцювали та вибивали зізнання у відділку поліції Тернополя. ВІДЕО

Чоловіка лупцювали та вибивали зізнання у відділку поліції Тернополя. ВІДЕО

22:45 12.04.2017

Вибивають зізнання у відділку поліції: одягають кайданки і лупцюють. У соціальній мережі стало відомо про побиття чоловіка поліцейськими у Тернополі. Надав розголосу цьому інциденту місцевий житель. Кадри з травмами, синцями на руках та під оком, він як доказ, додав у своєму пості. Тим часом, запис у соцмережі почав миттєво поширюватися. Того ж дня, того ж вечора, десь за годину, на нього відреагувала Уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська.

І не лише це… Також в «Огляді соціальних мереж»:

Завдяки силі соцмереж у Києві знайшли викрадену писанку…

Чоловіка шантажували у соціальній мережі.

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