Чоловіка лупцювали та вибивали зізнання у відділку поліції Тернополя. ВІДЕО

Вибивають зізнання у відділку поліції: одягають кайданки і лупцюють. У соціальній мережі стало відомо про побиття чоловіка поліцейськими у Тернополі. Надав розголосу цьому інциденту місцевий житель. Кадри з травмами, синцями на руках та під оком, він як доказ, додав у своєму пості. Тим часом, запис у соцмережі почав миттєво поширюватися. Того ж дня, того ж вечора, десь за годину, на нього відреагувала Уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська.

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Телеканал ЧП.INFO