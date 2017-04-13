У Маріуполі в ДТП постраждало п’ятеро людей. ВІДЕО

В Маріуполі на вулиці Набережній трапилась ДТП за участю «Daewoo Lanos» та вантажівки «ГАЗ». За попередньою версією водій «ГАЗ» поламався прямо на дорозі, тому водію довелось вийти на дорогу та в екстреному порядку ремонтувати машину. Водій «Daewoo Lanos» не впорався з керуванням, чи то не встиг побачити машину попереду, тому на повному ходу врізався у вантажівку. В результаті зіткнення постраждало четверо людей із легковика та водій вантажівки.

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Телеканал ЧП.INFO