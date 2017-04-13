На Кіровоградщині затримали чоловіків, які мало не вбили людину. ВІДЕО
На Кіровоградщині затримали чоловіків, які мало не вбили людину. ВІДЕО
Чому чоловіки посварилися правоохоронці поки не знають, а ось як все відбувалося – розповіли. Конфлікт розпочався о сьомій годині вечора. Події розвивалися на очах свідків - біля під’їзду багатоповерхівки зупинився автомобіль.
І не лише це в огляді надзвичайних подій…
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