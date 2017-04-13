Київські поліцейські затримали молодика за різанину біля магазину (ВІДЕО)

Під час конфлікту біля магазину зловмисник вдарив чоловіка ножем у груди і штовхнув у приміщенні закладу. Свідки події викликали «швидку» і поліцію, співробітники якої згодом затримали кривдника.

Касир звернула увагу на кров у відвідувача торгового закладу і викликала йому «швидку»: 42-річного потерпілого із проникаючим пораненням госпіталізували у лікарню.

Оперативні співробітники знайшли та затримали зловмисника, хоча він встиг змінити одяг та намагався приховати сліди правопорушення. Йому 29 років, раніше був умовно засуджений за вчинення крадіжки.

Речові докази вилучені та приєднані до матеріалів провадження.

Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі. Йому оголошено про підозру у вчиненні правопорушень.

Також готується клопотання про обрання міри запобіжного заходу – тримання під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві