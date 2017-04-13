Київські поліцейські затримали молодика за різанину біля магазину (ВІДЕО)

Київські поліцейські затримали молодика за різанину біля магазину (ВІДЕО)

11:40 13.04.2017

Під час конфлікту біля магазину зловмисник вдарив чоловіка ножем у груди і штовхнув у приміщенні закладу. Свідки події викликали «швидку» і поліцію, співробітники якої згодом затримали кривдника.

Касир звернула увагу на кров у відвідувача торгового закладу і викликала йому «швидку»: 42-річного потерпілого із проникаючим пораненням госпіталізували у лікарню.

Оперативні співробітники знайшли та затримали зловмисника, хоча він встиг змінити одяг та намагався приховати сліди правопорушення. Йому 29 років, раніше був умовно засуджений за вчинення крадіжки.

Речові докази вилучені та приєднані до матеріалів провадження.

Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі. Йому оголошено про підозру у вчиненні правопорушень.

Також готується клопотання про обрання міри запобіжного заходу – тримання під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Київські поліцейські затримали молодика за різанину біля магазину (ВІДЕО)
Київські поліцейські затримали молодика за різанину біля магазину (ВІДЕО)
13.04.2017 | 11:40
У Маріуполі в ДТП постраждало п’ятеро людей. ВІДЕО
13.04.2017 | 07:20
На Кіровоградщині затримали чоловіків, які мало не вбили людину. ВІДЕО
13.04.2017 | 07:00
Рада доброчесності перевірила суддів на "гріхи". ВІДЕО
Рада доброчесності перевірила суддів на "гріхи". ВІДЕО
12.04.2017 | 23:15
Чоловіка лупцювали та вибивали зізнання у відділку поліції Тернополя. ВІДЕО
Чоловіка лупцювали та вибивали зізнання у відділку поліції Тернополя. ВІДЕО
12.04.2017 | 22:45
Аварія у Києві. «Honda» знесла електроопору, яка впала на «Mazda». ВІДЕО
Аварія у Києві. «Honda» знесла електроопору, яка впала на «Mazda». ВІДЕО
12.04.2017 | 22:15
У смерті породіллі на Житомирщині родичі звинувачують медиків. ВІДЕО
У смерті породіллі на Житомирщині родичі звинувачують медиків. ВІДЕО
12.04.2017 | 21:45
На Київщині поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві журналіста. ВІДЕО
На Київщині поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві журналіста. ВІДЕО
12.04.2017 | 21:15
У Запоріжжі активісти відстежують педофілів. ВІДЕО
У Запоріжжі активісти відстежують педофілів. ВІДЕО
12.04.2017 | 20:45
Озвучили причини вибуху на шахті «Степова». ВІДЕО
Озвучили причини вибуху на шахті «Степова». ВІДЕО
12.04.2017 | 20:15
На Київщині люди на кілька годин перекрили залізницю. ВІДЕО
На Київщині люди на кілька годин перекрили залізницю. ВІДЕО
12.04.2017 | 19:45
У Києві поліція затримала розбійника, який з ножем напав на жінку (ВІДЕО)
У Києві поліція затримала розбійника, який з ножем напав на жінку (ВІДЕО)
12.04.2017 | 15:40
Затриманого у Києві злодія в законі "Вало" видворили до Туреччини (ВІДЕО)
Затриманого у Києві злодія в законі "Вало" видворили до Туреччини (ВІДЕО)
12.04.2017 | 11:00
На Харківщині поліцейські затримали автомобіль з арсеналом зброї. ВІДЕО
На Харківщині поліцейські затримали автомобіль з арсеналом зброї. ВІДЕО
12.04.2017 | 09:20
На Рівненщині ймовірного винуватця смертельної ДТП шукає поліція. ВІДЕО
На Рівненщині ймовірного винуватця смертельної ДТП шукає поліція. ВІДЕО
12.04.2017 | 06:30
Суд відсторонив від роботи поліцейського, який у погоні застрелив чоловіка. ВІДЕО
Суд відсторонив від роботи поліцейського, який у погоні застрелив чоловіка. ВІДЕО
11.04.2017 | 23:15

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Щодо блокування російських банків в Україні
12.04.2017
Геня Самборська
Член Європейського Інституту Сімейної Освіти
Аборт – це не право жінки, це смертна кара ненародженої дитини
07.04.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Дискриминация и трудовой кодекс
30.03.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Якщо в Україні легалізують вогнепальну зброю, чи придбаєте ви її собі?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.