У Львові під час пожежі жахливо загинула людина (ВІДЕО)

13 квітня о 00:46 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на 9-му поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку в м. Львові на проспекті Червоної Калини, 67. Рятувальники за лічені хвилини прибули на місце події.

Існувала загроза перекидання вогню на сусідні квартири, в зв’язку з чим було прийняте рішення вивести з мешканців сусідніх квартир аби гарантувати їх безпеку. Загалом з будівлі було виведено 18 людей.

Пожежа спричинила сильне задимлення, через що рятувальники ліквідовували займання у апаратах захисту органів дихання.

На місці пожежі виявлено тіло жінки, особа якої встановлюється. Внаслідок пожежі отруївся продуктами горіння, батько власника квартири, чоловік 1962 року народження, який від госпіталізації відмовився.

Пожежу локалізували о 01:16 і ліквідували о 01:22 в складі трьох ланок газодимозахисної служби.

Вогнем знищено кухню, коридори, кімнату, речі домашнього вжитку на площі 30 кв.м, пошкоджено стіни та стелю кімнати на площі 20 кв.м.

До ліквідації займання залучалось 4 одиниці спецтехніки та 24 чоловік особового складу.

Причина виникнення займання встановлюється.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Львівській області