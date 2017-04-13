У Львові під час пожежі жахливо загинула людина (ВІДЕО)

У Львові під час пожежі жахливо загинула людина (ВІДЕО)

12:20 13.04.2017

13 квітня о 00:46 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на 9-му поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку в м. Львові на проспекті Червоної Калини, 67. Рятувальники за лічені хвилини прибули на місце події.

Існувала загроза перекидання вогню на сусідні квартири, в зв’язку з чим було прийняте рішення вивести з мешканців сусідніх квартир аби гарантувати їх безпеку. Загалом з будівлі було виведено 18 людей.

Пожежа спричинила сильне задимлення, через що рятувальники ліквідовували займання у апаратах захисту органів дихання.

На місці пожежі виявлено тіло жінки, особа якої встановлюється. Внаслідок пожежі отруївся продуктами горіння, батько власника квартири, чоловік 1962 року народження, який від госпіталізації відмовився.

Пожежу локалізували о 01:16 і ліквідували о 01:22 в складі трьох ланок газодимозахисної служби.

Вогнем знищено кухню, коридори, кімнату, речі домашнього вжитку на площі 30 кв.м, пошкоджено стіни та стелю кімнати на площі 20 кв.м.

До ліквідації займання залучалось 4 одиниці спецтехніки та 24 чоловік особового складу.

Причина виникнення займання встановлюється.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Львівській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У Львові під час пожежі жахливо загинула людина (ВІДЕО)
У Львові під час пожежі жахливо загинула людина (ВІДЕО)
13.04.2017 | 12:20
Київські поліцейські затримали молодика за різанину біля магазину (ВІДЕО)
Київські поліцейські затримали молодика за різанину біля магазину (ВІДЕО)
13.04.2017 | 11:40
У Маріуполі в ДТП постраждало п’ятеро людей. ВІДЕО
13.04.2017 | 07:20
На Кіровоградщині затримали чоловіків, які мало не вбили людину. ВІДЕО
13.04.2017 | 07:00
Рада доброчесності перевірила суддів на "гріхи". ВІДЕО
Рада доброчесності перевірила суддів на "гріхи". ВІДЕО
12.04.2017 | 23:15
Чоловіка лупцювали та вибивали зізнання у відділку поліції Тернополя. ВІДЕО
Чоловіка лупцювали та вибивали зізнання у відділку поліції Тернополя. ВІДЕО
12.04.2017 | 22:45
Аварія у Києві. «Honda» знесла електроопору, яка впала на «Mazda». ВІДЕО
Аварія у Києві. «Honda» знесла електроопору, яка впала на «Mazda». ВІДЕО
12.04.2017 | 22:15
У смерті породіллі на Житомирщині родичі звинувачують медиків. ВІДЕО
У смерті породіллі на Житомирщині родичі звинувачують медиків. ВІДЕО
12.04.2017 | 21:45
На Київщині поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві журналіста. ВІДЕО
На Київщині поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві журналіста. ВІДЕО
12.04.2017 | 21:15
У Запоріжжі активісти відстежують педофілів. ВІДЕО
У Запоріжжі активісти відстежують педофілів. ВІДЕО
12.04.2017 | 20:45
Озвучили причини вибуху на шахті «Степова». ВІДЕО
Озвучили причини вибуху на шахті «Степова». ВІДЕО
12.04.2017 | 20:15
На Київщині люди на кілька годин перекрили залізницю. ВІДЕО
На Київщині люди на кілька годин перекрили залізницю. ВІДЕО
12.04.2017 | 19:45
У Києві поліція затримала розбійника, який з ножем напав на жінку (ВІДЕО)
У Києві поліція затримала розбійника, який з ножем напав на жінку (ВІДЕО)
12.04.2017 | 15:40
Затриманого у Києві злодія в законі "Вало" видворили до Туреччини (ВІДЕО)
Затриманого у Києві злодія в законі "Вало" видворили до Туреччини (ВІДЕО)
12.04.2017 | 11:00
На Харківщині поліцейські затримали автомобіль з арсеналом зброї. ВІДЕО
На Харківщині поліцейські затримали автомобіль з арсеналом зброї. ВІДЕО
12.04.2017 | 09:20
На Рівненщині ймовірного винуватця смертельної ДТП шукає поліція. ВІДЕО
На Рівненщині ймовірного винуватця смертельної ДТП шукає поліція. ВІДЕО
12.04.2017 | 06:30

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Щодо блокування російських банків в Україні
12.04.2017
Геня Самборська
Член Європейського Інституту Сімейної Освіти
Аборт – це не право жінки, це смертна кара ненародженої дитини
07.04.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Дискриминация и трудовой кодекс
30.03.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Якщо в Україні легалізують вогнепальну зброю, чи придбаєте ви її собі?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.