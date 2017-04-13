З’явилося відео моменту ДТП з нардепом Савченко. ВІДЕО
З’явилося відео моменту ДТП з нардепом Савченко. ВІДЕО
Ранкова ДТП за участі сестер Савченко. Авто, в якому їхала народний депутат збило жінку на житловому масиві Троєщина у Києві. За кермом автівки була Віра Савченко, народний депутат Надія знаходилася на пасажирському місці. Зі слів кермувальниці, - аварія сталася на парковці. Під час маневру вона не побачила літню жінку, яка виходила з-за іншого автомобіля. Так, і знесла її з ніг. Щоправда, сама Віра Савченко, запевняє, - постраждалу не збивала, а ледь зачепила. Нардеп Надія Савченко одразу вибігла з авто. Викликала швидку на місце події. Свідки кажуть, нардеп надала першу медичну допомогу та забинтувала постраждалій жінці коліно. Пенсіонерку медики доправили до лікарні. Травми у неї, запевняють, незначні.
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